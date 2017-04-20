Хоккеист Проворов тренируется в сборной России в паре с Любушкиным перед матчем Евровызова

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ФРИБУР /Швейцария/, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов проводит тренировку в составе олимпийской сборной России в паре с игроком "Локомотива" Ильей Любушкиным, передает корреспондент ТАСС.
Вместе с ними в одном сочетании тренируются форвард клуба НХЛ "Тампа-Бэй" Владислав Наместников и одноклубник Проворова Роман Любимов. Россияне проводят тренировку под руководством Олега Браташа.
Полностью сочетания команды выглядят следующим образом:
"красные": Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Степан Санников;
"черные": Захар Арзамасцев - Игорь Ожиганов, Максим Мамин - Андрей Светлаков - Валерий Ничушкин;
"синие": Михаил Науменков - Андрей Миронов - Максим Чудинов, Иван Телегин - Сергей Андронов - Антон Бурдасов;
"белые": Проворов - Любушкин, Наместников - Анатолий Голышев - Владимир Ткачев - Любимов.
Первый из двух матчей Евровызова с командой Швейцарии пройдет в пятницу. Начало встречи в 21:15 мск.