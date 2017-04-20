Дзюдоист Мшвидобазде назвал свою победу на чемпионате Европы шагом к Олимпиаде

ВАРШАВА, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский дзюдоист Роберт Мшвидобадзе назвал свое первое золото чемпионата Европы в весовой категории 60 кг первым шагом к Олимпийским играм. Об этом спортсмен рассказал журналистам после победы в финале турнира, стартовавшего в Варшаве, над болгарином Яниславом Герчевым.

"Это мое первое золото чемпионата Европы, в начале нового олимпийского цикла я считаю это шагом к Играм в Токио, - подчеркнул Мшвидобадзе. - У нас славная весовая категория, в которой выступают олимпийские чемпионы Арсен Галстян, Беслан Мудранов. Они помогают нам готовиться к стартам".

Исход схватки, инициатива в которой была на стороне россиянина, определился в дополнительное время, когда болгарский спортсмен получил замечание. "Я не хотел рисковать, поскольку был уверен, что выиграю на захватах. Как следует изучил соперника на предстартовом сборе в Венгрии, - рассказал Мшвидобадзе. - Я изначально был уверен в своих силах и своей победе".

В категории до 48 кг среди женщин серебро завоевала россиянка Ирина Долгова, в финальной схватке она уступила Дарье Билодид из Украины.

"Я доминировала всю схватку, старалась вытолкнуть соперницу за татами, но, видимо, захват сделала неудачный, потом сама ошиблась, - рассказала Долгова. - Соперница высокая, не очень удобная, но это не причина проигрыша. Я сама ошиблась, это результат моей ошибки, главный вывод теперь - это никогда не терять концентрацию".

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.