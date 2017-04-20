Браташ: состояние игроков из НХЛ в сборной РФ сейчас не самое лучшее из-за акклиматизации

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ФРИБУР /Швейцария/, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Состояние игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принимающих участие в тренировочном процессе в составе олимпийской сборной России перед матчами Евровызова со швейцарцами, на данный момент среднее. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Браташ.
В составе команды в матчах со швейцарцами должны сыграть форварды Роман Любимов ("Филадельфия") и Владислав Наместников ("Тампа-Бэй"), а также защитник Иван Проворов ("Филадельфия").
"Они не могут находиться в оптимальном состоянии из-за акклиматизации. Скажем так, состояние их среднее, - сказал Браташ. - От остальных игроков они отличаются только по качествам, которые приобрели, играя в НХЛ. Что касается подготовки в сборной, то здесь требования ко всем одни и те же по тактике и игре, разницы нет".
Россияне сыграют против швейцарцев 21 апреля во Фрибуре и 22 апреля в Биле. "По рейтингу швейцарцы стоят намного выше французов. Можно ожидать, что это будет более серьезный соперник, хотя они в матчах друг с другом одержали по победе", - отметил он.
Олимпийская сборная в дальнейшем сыграет на Кубке "Алроса" 27-29 апреля в Санкт-Петербурге. "Из нынешнего состава некоторые поедут туда, но есть вызовы и на тех, кто нынешний сбор с командой не проходил. 22 апреля те ребята, вызванные дополнительно, собираются в Новогорске и начинают подготовку к этому турниру, а остальные, кто сейчас здесь, присоединятся 24-го числа".