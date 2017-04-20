ЦСКА обыграл "Басконию" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА одержал победу над испанской "Басконией" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 84:82.
Самым результативным игроком в составе армейцев стал разыгрывающий Милош Теодосич, набравший 16 очков.
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 25 апреля в Испании.