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ЦСКА обыграл "Басконию" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

Спорт
20 апреля, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Самым результативным игроком в составе армейцев стал Теодосич, набравший 16 очков
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Игрок ЦСКА Нандо де Коло (в красной форме)

Игрок ЦСКА Нандо де Коло (в красной форме)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА одержал победу над испанской "Басконией" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 84:82.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал разыгрывающий Милош Теодосич, набравший 16 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 25 апреля в Испании.

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