ЦСКА обыграл "Басконию" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА одержал победу над испанской "Басконией" во втором матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 84:82.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал разыгрывающий Милош Теодосич, набравший 16 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 25 апреля в Испании.