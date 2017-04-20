UCI дисквалифицировал на 45 дней украинского велогонщика Гривко, ударившего немца Киттеля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международного союза велосипедистов (UCI) дисквалифицировала украинца Андрея Гривко из "Астаны" на 45 дней за удар немца Марселя Киттеля из команды Quick-Step во время третьего этапа многодневки "Тур Дубая". Об этом сообщает пресс-служба UCI.

Инцидент произошел 2 февраля. По версии Киттеля, он несколько раз толкнул Гривко, "не отрывая рук от руля", когда велогонщики боролись за позицию. Украинец в ответ якобы ударил немецкого велогонщика. По словам Гривко, он пытался оттолкнуть напирающего соперника.

Позже команда "Астана" принесла Киттелю извинения, но немец их не принял. Затем Гривко был дисквалифицирован с "Тура Дубая", но Киттель попросил UCI отстранить украинского спортсмена от велогонок на полгода.

Срок дисквалификации Гривко начнется 1 мая и завершится 15 июня.