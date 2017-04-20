"Сельта" сыграла вничью с "Генком" и вышла в полуфинал футбольной Лиги Европы

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Испанская "Сельта" сыграла вничью со счетом 1:1 с бельгийским футбольным клубом "Генк" в ответном гостевом матче 1/4 финала Лиги Европы и вышла в следующую стадию турнира.
В составе испанцев отличился Пионе Систо (63-я минута). У бельгийцев гол забил Леандро Троссар (67).
Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Сельты".
Соперник испанцев по полуфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.