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"Сельта" сыграла вничью с "Генком" и вышла в полуфинал футбольной Лиги Европы

Спорт
20 апреля, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 1:1, в первом матче испанцы были сильнее бельгийцев со счетом 3:2
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© EPA/STEPHANIE LECOCQ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Испанская "Сельта" сыграла вничью со счетом 1:1 с бельгийским футбольным клубом "Генк" в ответном гостевом матче 1/4 финала Лиги Европы и вышла в следующую стадию турнира.

В составе испанцев отличился Пионе Систо (63-я минута). У бельгийцев гол забил Леандро Троссар (67).

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Сельты".

Соперник испанцев по полуфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

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