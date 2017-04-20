"Сельта" сыграла вничью с "Генком" и вышла в полуфинал футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Испанская "Сельта" сыграла вничью со счетом 1:1 с бельгийским футбольным клубом "Генк" в ответном гостевом матче 1/4 финала Лиги Европы и вышла в следующую стадию турнира.

В составе испанцев отличился Пионе Систо (63-я минута). У бельгийцев гол забил Леандро Троссар (67).

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Сельты".

Соперник испанцев по полуфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.