"Аякс" проиграл "Шальке", но вышел в полуфинал футбольной Лиги Европы

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб "Аякс" в гостях в дополнительное время проиграл немецкому "Шальке" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и пробился в полуфинал турнира. Встреча в немецком Гельзенкирхине завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
В составе победителей забитыми мячами отметились Леон Горецка (53-я минута), Гвидо Бургшталлер (56) и Даниэль Калиджиури (101), у проигравших отличились Ник Виргевер (111) и Амин Юнес (120). На 80-й минуте за вторую желтую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Йоэл Велтман.
Первый матч завершился победой "Аякса" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей по правилу гола, забитого в гостях, в полуфинал прошла команда из Амстердама.
Соперник "Аякса" определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала состоятся 4 и 11 мая.