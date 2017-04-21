"Лион" по пенальти обыграл "Бешикташ" и вышел в полуфинал футбольной Лиги Европы

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Лион" в гостях в серии пенальти одержал победу над турецким "Бешикташем" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:1 в пользу "Бешикташа". В составе хозяев дублем отметился Андерсон Талиска (27-я, 58-я минуты), у гостей отличился Александр Ляказетт (34).
Первый матч завершился победой "Лиона" - 2:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Франции - 7:6.
Соперник "Лиона" определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала пройдут 4 и 11 мая.