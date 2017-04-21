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Хоккеисты Мэттьюс, Лайне и Веренски номинированы на приз лучшему новичку НХЛ

Спорт
21 апреля, 2:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе
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19-летний нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс

19-летний нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс

© AP Photo/Derik Hamilton

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Остон Мэттьюс из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" , Патрик Лайне ("Виннипег") и Зак Веренски ("Коламбус") вошли в финальный список претендентов на приз "Колдер Трофи", который вручается лучшему игроку по итогам регулярного чемпионата, который провел первый полный сезон в лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Колдер Трофи" ежегодно вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя в первом полном сезоне в НХЛ. Хоккеисту должно быть не более 26 лет. Впервые приз был вручен по итогам сезона-1936/37 канадскому игроку Силу Эппсу ("Торонто Мэйпл Лифс").

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В дебютном для себя регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 американский форвард "Торонто" Мэттьюс провел все 82 игры, в которых набрал 69 очков (40 шайб + 29 передач) при показателе полезности "+2". Мэттьюс, выбранный на драфте новичков 2016 года под первым номером, стал вторым в споре снайперов регулярного чемпионата (40 шайб), а также стал лучшим среди всех новичков по количеству очков (69) и бросков по воротам (279). Мэттьюс обновил рекорды "Торонто" для новичков по количеству заброшенных шайб и очков в дебютном регулярном сезоне.

Финский форвард "Виннипега" Лайне, выбранный под вторым номером на прошлогоднем драфте, сыграл в регулярном сезоне 73 матча и набрал 64 очка (36 шайб + 28 передач). Он стал лучшим снайпером своей команды в сезоне и вторым по количеству голов и очков среди новичков, уступив только Мэттьюсу.

Американский защитник "Коламбуса" Зак Веренски, выбранный на драфте 2015 года под общим восьмым номером, стал лучшим среди защитников-новичков в завершившемся регулярном чемпионате. На его счету 11 заброшенных шайб и 36 результативных передач за 78 игр. В среднем 19-летний защитник проводил на льду по 20 минут 54 секунды за матч.

Среди отечественных хоккеистов первым лауреатом "Колдер Трофи" стал Сергей Макаров, получивший награду в 31 год. В своем дебютном сезоне-1989/90 Макаров в составе "Сан-Хосе Шаркс" набрал 86 (24+62) очков. Помимо Макарова шесть российских игроков получали награду лучшему новичку сезона: Павел Буре ("Ванкувер Кэнакс") в сезоне-1991/92, Сергей Самсонов ("Бостон Брюинз") - 1997/98, Евгений Набоков ("Сан- Хосе Шаркс") - 2000/01, Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз") - 2005/06, Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз") - 2006/07 и Артемий Панарин ("Чикаго") в сезоне-2015/16.

Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

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