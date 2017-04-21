Шесть объектов зимней Универсиады в Красноярске будут сданы в 2017 году

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шесть спортивных объектов зимней Универсиады из необходимых 34-х будут сданы в 2017 году. Об этом ТАСС заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
Красноярск примет зимнюю Универсиаду в 2019 году.
"Подготовка к Универсиаде в полном разгаре и уже в этом году мы начнем сдавать первые объекты: лыжный стадион, объекты в горнолыжном кластере Сопка, общежитие для волонтеров и другие, - сказал Толоконский. - Всего у нас 34 объекта и 5-6 из них будут сданы в 2017 году".
Красноярский экономический форум стартовал 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.