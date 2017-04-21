Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зрителей Гран-при России "Формулы-1" бесплатно перевезут на электричках

Спорт
21 апреля, 10:29 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, апреля. /ТАСС
27 и 28 апреля к "Сочи Автодрому" будут курсировать 37 пар электропоездов, в основные дни гонок - 68 электричек
Поделиться
Материал из 1 страницы
"Сочи- Автодром"

"Сочи- Автодром"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Проезд на электропоездах "Ласточка" в дни проведения Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будет бесплатным. Для удобства болельщиков РЖД запустят дополнительные электрички к месту проведения соревнований, сообщила пресс- служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"С 27 по 30 апреля в дни соревнований Гран-при России "Формула-1" в Сочи изменится расписание и график движения пригородных поездов "Ласточка", а проезд в них станет бесплатным. На участках Сочи - Имеретинский курорт, Имеретинский курорт - Аэропорт, Сочи - Аэропорт турникетные линии будут работать в открытом режиме", - отмечается в сообщении СКЖД.

27 и 28 апреля к "Сочи Автодрому" будут курсировать 37 пар электропоездов, в основные дни гонок - 68 электричек.

Гран-при России пройдет в Сочи 28-30 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1 Гран-при России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России
4
Зюганов потребовал Совбез РФ рассмотреть законопроект о перезахоронении Ленина
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Эрдоган 3 мая планирует посетить РФ и встретиться с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама