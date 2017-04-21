Зрителей Гран-при России "Формулы-1" бесплатно перевезут на электричках

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СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Проезд на электропоездах "Ласточка" в дни проведения Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будет бесплатным. Для удобства болельщиков РЖД запустят дополнительные электрички к месту проведения соревнований, сообщила пресс- служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
"С 27 по 30 апреля в дни соревнований Гран-при России "Формула-1" в Сочи изменится расписание и график движения пригородных поездов "Ласточка", а проезд в них станет бесплатным. На участках Сочи - Имеретинский курорт, Имеретинский курорт - Аэропорт, Сочи - Аэропорт турникетные линии будут работать в открытом режиме", - отмечается в сообщении СКЖД.
27 и 28 апреля к "Сочи Автодрому" будут курсировать 37 пар электропоездов, в основные дни гонок - 68 электричек.
Гран-при России пройдет в Сочи 28-30 апреля.