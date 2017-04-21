Теннисистка Веснина сыграет с бельгийкой ван Эйтванк в первой игре матча Кубка Федерации

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская теннисистка Елена Веснина сыграет в первой игре матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против бельгийки Элисон ван Эйтванк. Жеребьевка матча состоялась в пятницу.

Во второй игре, которая пройдет, как и первая, в субботу, сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и бельгийка Элиза Мертенс. В воскресенье Веснина встретится с Мертенс, а Павлюченкова сыграет против ван Эйтванк. Также в воскресенье российская пара Анна Блинкова/Дарья Касаткина сыграет против бельгийской пары Марина Заневская/Ан-Софи Местах.

Матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Бельгии пройдет 22-23 апреля на Малой спортивной арене "Лужники" в Москве. Победитель выйдет в Мировую группу Кубка Федерации.