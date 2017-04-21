Михаил Боярский будет диктором на стадионе во время матча "Зенит" - "Урал"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Посол Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года в России, заслуженный артист России Михаил Боярский выступит в роли диктора во время первого официального матча на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

В субботу новый стадион примет первый официальный матч - "Зенит" в рамках 24-го тура чемпионата страны сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. В четверг сине-бело-голубые провели на новой арене первую тренировку.

Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.

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