Хоккеист Проворов сыграет в паре с Любушкиным в матче сборной России против швейцарцев

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ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов сыграет в паре с игроком "Локомотива" Ильей Любушкиным в матче Евровызова в составе олимпийской сборной России против команды Швейцарии во Фрибуре.
В этой же пятерке сыграет и одноклубник Проворова нападающий Роман Любимов - в звене с Анатолием Голышевым и Владимиром Ткачевым. Игрок "Тампы" Владислав Наместников, как ранее ТАСС сообщал тренер команды Игорь Никитин, игру пропустит.
Состав команды по пятеркам выглядит следующим образом:
вратарь - Илья Сорокин (Андрей Кареев);
Проворов - Любушкин, Голышев - Ткачев - Любимов;
Захар Арзамасцев - Игорь Ожиганов, Максим Мамин - Андрей Светлаков - Валерий Ничушкин;
Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Степан Санников;
Михаил Науменков - Андрей Миронов, Иван Телегин - Сергей Андронов - Антон Бурдасов.
В запасе остался защитник Максим Чудинов. Матч начнется в 21:15 мск.