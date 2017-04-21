Хоккеист Проворов сыграет в паре с Любушкиным в матче сборной России против швейцарцев

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов сыграет в паре с игроком "Локомотива" Ильей Любушкиным в матче Евровызова в составе олимпийской сборной России против команды Швейцарии во Фрибуре.

В этой же пятерке сыграет и одноклубник Проворова нападающий Роман Любимов - в звене с Анатолием Голышевым и Владимиром Ткачевым. Игрок "Тампы" Владислав Наместников, как ранее ТАСС сообщал тренер команды Игорь Никитин, игру пропустит.

Состав команды по пятеркам выглядит следующим образом:

вратарь - Илья Сорокин (Андрей Кареев);

Проворов - Любушкин, Голышев - Ткачев - Любимов;

Захар Арзамасцев - Игорь Ожиганов, Максим Мамин - Андрей Светлаков - Валерий Ничушкин;

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Степан Санников;

Михаил Науменков - Андрей Миронов, Иван Телегин - Сергей Андронов - Антон Бурдасов.

В запасе остался защитник Максим Чудинов. Матч начнется в 21:15 мск.