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"Красная Армия" разгромила "Реактор" в третьем матче финала МХЛ

Спорт
21 апреля, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Армейцы повели в серии со счетом 3-0
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Красная Армия" из Москвы одержала победу над нижнекамским "Реактором" со счетом 7:2 в третьем матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Филин (3-я, 13-я минуты), Андрей Кузьменко (3), Иван Силаев (29), Семен Кошелев (41, 52) и Павел Карнаухов (57). У проигравших отличились Тимур Шарифьянов (40) и Павел Порядин (47).

Счет в финальной серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Красной Армии". Следующая встреча между командами пройдет 22 апреля в Москве.

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