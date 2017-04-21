"Красная Армия" разгромила "Реактор" в третьем матче финала МХЛ

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Красная Армия" из Москвы одержала победу над нижнекамским "Реактором" со счетом 7:2 в третьем матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Москве.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Филин (3-я, 13-я минуты), Андрей Кузьменко (3), Иван Силаев (29), Семен Кошелев (41, 52) и Павел Карнаухов (57). У проигравших отличились Тимур Шарифьянов (40) и Павел Порядин (47).
Счет в финальной серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Красной Армии". Следующая встреча между командами пройдет 22 апреля в Москве.