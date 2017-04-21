РУСАДА провело образовательный семинар для сотрудников аппарата ПКР

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело образовательный семинар для сотрудников аппарата Паралимпийского комитета России (ПКР) по подготовке преподавателей информационно-образовательных антидопинговых программ. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

"Проведение семинаров не только входит в критерии восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете, но и является неотъемлемой частью развития антидопинговой культуры среди спортсменов-паралимпийцев. ПКР всецело поддерживает данные начинания", - сказал глава ПКР Владимир Лукин.

В первой части семинара слушателям рассказали о методике проведения обучающих лекций и семинаров по антидопинговой тематике. Вторая часть была посвящена практической реализации полученных знаний - проведению антидопинговых уроков сотрудниками аппарата ПКР.

В дальнейшем сотрудники аппарата ПКР будут проводить антидопинговое обучение спортсменов и персонала сборных команд России по паралимпийским видам спорта по данной программе.