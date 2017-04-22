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На стадионе "Санкт-Петербург" пройдет Фестиваль света, посвященный футболу

Спорт
22 апреля, 2:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, апреля. /ТАСС
Световое шоу будет показано на стадионе "Санкт-Петербург" после первого официального футбольного матча
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Масштабное световое шоу, посвященное футболу, будет показано на стадионе "Санкт-Петербург" после того, как он примет свой первый официальный матч. Горожане в ходе онлайн-голосования выбрали стадион "Санкт-Петербург" площадкой для проведения третьего общегородского Фестиваля света, ставшего новым туристическим брендом северной столицы.

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"Фестиваль покажет ультрасовременное лицо Санкт- Петербурга, - сказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев. - Световые проекции будут показаны на площади 6 тысяч кв. метров. Это одно из самых масштабных подобных зрелищ в Европе".

"Стадион "Санкт-Петербург" должен стать еще одним спортивным символом города, - сказал Мушкарев. - Говоря о матчах ЧМ-2018, гости будут вспоминать Петербург, его стадион, и его открытие. Это не просто перерезание ленточки, город должен получить праздник".

В дальнейшем городские власти рассчитывают сделать стадион популярным туристическим объектом, привлекающим гостей города на Крестовский остров. В городе планируется также открыть Музей спорта.

Фейерверк на автомагистрали

Сюжет светового шоу, в котором будут сочетаться технологии 3D-перформанса, светового и лазерного шоу, а также пиротехнического представления продемонстрирует зрителям историю Санкт-Петербурга в связи с историей спорта в России и отечественного футбола. Зоной его проведения станет сам стадион и пешеходная зона перед его центральным входом.

Шоу объединит четыре тематических блока, сопровождаемых музыкальными номерами и интерактивной программой. Каждые полчаса будут давать фейерверки, одной из площадок для которых станет проходящая недалеко от стадиона автомагистраль.

Организаторы шоу отмечают, что использованные в петербургском Фестивале света технологии аналогичны тем, которые применяются на таких мероприятиях в Берлине, Лионе, Амстердаме и Москве.

Автобусы для зрителей

На время проведения шоу движение на Крестовском острове будет ограничено. Для гостей фестиваля будут организованы два шаттловых маршрута с бесплатными автобусами до метро. Они разработаны для транспортного обеспечения матчей Кубка конфедераций, которые пройдут в Санкт-Петербурге летом. По этим маршрутам планируется пустить 70 двухсекционных автобусов.

"И стадиону, и транспорту предстоит пройти проверку спортивным матчем. Мы задействуем часть партии новых автобусов, закупленных для Кубка конфедераций", - сказал гендиректор петербургского "Пассажиравтотранса" Андрей Лызин.

Свет для событийного туризма

Фестивали света проводятся в Санкт-Петербурге с весны 2016 года. Крупнейшее на сегодня представление, показанное 4-5 ноября 2016 года, привлекло внимание более 400 тысяч человек. На Исаакиевской и Сенатской площадях петербуржцам и туристам показали мультимедийные 3D-маппинг шоу, лазерные и световые инсталляции, подготовленные российской и французской творческими группами.

Проекции демонстрировались на фасадах Мариинского дворца и Исаакиевского собора, причем впервые проект 3D-маппинга был представлен в панораме, близкой к 360 градусам. Задействовались и другие здания архитектурных ансамблей Исаакиевской и Сенатской площадей, а также памятник Николаю I и знаменитый "Медный всадник".

В голосовании по выбору площадки для третьего фестиваля стадион "Санкт-Петербург" опередил Исаакиевскую площадь и Исаакиевский собор, где фестиваль проходил в ноябре 2016 года, Стрелку Васильевского острова, Александринский театр и Смольный собор.

Первый матч

Днем на стадионе пройдет первый официальный матч. ФК "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом". На игре ожидается 20 тысяч зрителей.

Матч начнется в 14:00 мск с символического удара ветерана "Зенита", бывшего нападающего сине-бело-голубых Владимира Кулика, забившего последний гол на стадионе имени Кирова 20 лет назад.

Игроки "Зенита" за пару дней до матча провели тренировку на новом стадионе. Тренер команды Мирча Луческу отметил, что "поле специфическое, трава молодая, но в целом стадион практически без изъянов". Комментатором матча, как ожидается, станет народный артист РФ Михаил Боярский.

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