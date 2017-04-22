"Спартак" сыграет с "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу

Игроки "Спартака" после гола в матче 10-го тура чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону) © Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Три матча в Ростове-на-Дону, Москве и Грозном пройдут в субботу в 24-м туре чемпионата России по футболу. Лидер "Спартак" отправится в гости к "Ростову", который пять предыдущих встреч завершил нулевыми ничьими.

Опережающий ближайшего конкурента ЦСКА на семь очков "Спартак" сыграет в Ростове-на-Дону против команды, которая в шести весенних матчах чемпионата не пропустила ни одного гола. А с учетом декабрьской игры с "Зенитом" (0:0) "сухая" серия "Ростова" составляет уже семь матчей. Однако лишь в одном из них "Ростов" сумел победить - аутсайдера чемпионата "Томь" со счетом 6:0, пять последних матчей ростовчан завершились с результатом 0:0.

Ничейная серия отбросила "Ростов" на девятое место в таблице, от идущего четвертым "Краснодара" южане отстают на пять очков. Главная задача "Ростова" - вновь пробиться в Лигу Европы, однако с "замолчавшим" нападением сделать это будет очень непросто.

"Спартак", в свою очередь, является единственной командой в лиге, которая забивала в каждом из шести весенних матчей. Если "Ростов" в 23 матчах пропустил лишь 12 мячей, то "Спартак" забил в турнире 38 - на один меньше, чем "Зенит".

Вновь пропустят матч нападающие "Спартака" Луис Адриано и Зе Луиш, тогда как у хозяев отбыл дисквалификацию и готов выйти на поле Александр Бухаров. Должен сыграть за "Ростов" и бывший спартаковец, защитник Федор Кудряшов, который сломал нос в столкновении с армейцем Витиньо в предыдущем туре. Кудряшов выйдет на поле в специальной маске.

"Спартак" в последние годы неудачно играет в Ростове- на-Дону, одержав лишь одну победу в шести предыдущих матчах. Однако в первом круге подопечные Массимо Карреры обыграли "Ростов" на своем поле благодаря мячу уроженца Ростовской области Дениса Глушакова. Матч "Ростов" - "Спартак" пройдет на стадионе "Олимп-2", начало - 16:30 мск. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Тарасов вместо Денисова

В 16:30 мск начнется встреча "Локомотива" и "Амкара". Обе команды борются за четвертое место и путевку в Лигу Европы, отставая от заветной позиции на четыре и пять очков соответственно. Подопечные Юрия Семина не проигрывают четыре матча и не пропускают - три, однако весной на своем поле "Локомотив" не сумел выиграть ни одной из трех встреч чемпионата - с "Краснодаром" (1:2), "Спартаком" (1:1) и "Ростовом" (0:0).

"Амкар" в нынешнем сезоне в гостях одержал лишь одну победу - над "Тереком" еще прошлым летом, а недавно уступил на выезде аутсайдеру "Томи" (0:1). При этом в первом круге команды сыграли 0:0, "Локомотив" оказался лишь одной из трех команд, сумевших увезти из Перми очко.

Матч с "Амкаром" пропустит дисквалифицированный полузащитник хозяев Игорь Денисов, зато отбыл штраф его коллега по амплуа Дмитрий Тарасов.

Встреча пройдет на столичном стадионе "Локомотив", главный арбитр - Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Кавказское дерби в Грозном

В 19:00 мск на "Ахмат-Арене" в Грозном начнется матч "Терека" и "Анжи", которые весной выступают неудачно. Несмотря на неуступчивый характер, махачкалинцы в последних шести матчах набрали лишь четыре очка, хотя в предыдущей гостевой встрече сыграли вничью с "Зенитом" (1:1). "Анжи" занимает 12-е место и при любых исходах тура не сдвинется с этой позиции.

"Терек" же выиграл последний домашний матч - у "Арсенала" (3:1) - и сохраняет надежды на Лигу Европы. Как и "Амкар" с "Ростовом", грозненцы набрали 33 очка и отстают от "Краснодара" на пять очков.

Главный арбитр матча "Терек" - "Анжи" - Роман Галимов из Улан-Удэ.

24-й тур стартовал в пятницу, "Уфа" проиграла ЦСКА - 0:2. В субботу также сыграют "Зенит" и "Урал", в воскресенье встречаются "Томь" - "Оренбург", "Крылья Советов" - "Рубин", "Краснодар" - "Арсенал".

В чемпионате России лидирует "Спартак" - 54 очка (23 матча). У ЦСКА - 47 очков (24), "Зенита" - 43 (23).