СМИ: Ибрагимович завершит карьеру футболиста из-за полученной травмы колена

Карьера директора United Airlines под угрозой из-за скандалаЭкономика и бизнес 22 апреля, 2:53
Бернс, Карлссон и Хедман претендуют на звание лучшего защитника НХЛСпорт 22 апреля, 2:20
Кадыров пообещал "комплексные меры" для освобождения российских моряков в ЛивииПолитика 22 апреля, 1:33
СМИ: Ибрагимович завершит карьеру футболиста из-за полученной травмы коленаСпорт 22 апреля, 1:26
Быков похвалил российских хоккеистов за показанный характер в игре со швейцарцамиСпорт 22 апреля, 1:10
Тренер: хоккеисты РФ в матче со швейцарцами отдали много сил, играя в меньшинствеСпорт 22 апреля, 0:56
Агент: ФХР пока не связывалась с Панариным на предмет его участия в ЧМСпорт 22 апреля, 0:43
Волейболистки московского "Динамо" начинают финальный турнир Лиги чемпионовСпорт 22 апреля, 0:38
"Спартак" сыграет с "Ростовом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 22 апреля, 0:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Травма колена футболиста английского клуба "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича может стать причиной, по которой шведский спортсмен закончит профессиональную карьеру. Об этом сообщает портал Record со ссылкой на источник.
В четверг "Манчестер Юнайтед" дома в дополнительное время одержал победу над бельгийским "Андерлехтом" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и впервые вышел в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 90-й минуте нападающий МЮ Златан Ибрагимович получил травму колена и покинул поле. Шведский футболист после борьбы за верховой мяч неудачно приземлился на правую ногу, колено которой выгнулось в обратную сторону.
Источник отмечает, что восстановление 35-летнего нападающего составит около 9 месяцев, из-за чего он может завершить карьеру. Контракт Ибрагимовича с МЮ завершится по окончании сезона-2016/17.
С лета 2016 года Ибрагимович выступает за "Манчестер Юнайтед". Он сыграл за команду 46 матчей в разных турнирах и забил 28 мячей. В составе МЮ швед стал обладателем Суперкубка Англии и Кубка футбольной лиги.
Момент травмы Ибрагимовича.
Vean la escalofriante lesión de Zlatan Ibrahimovic. #Impresionante pic.twitter.com/u1EJRTnGpv— Chuvi Jimenez (@CHUVIJIMENEZ) 20 апреля 2017 г.