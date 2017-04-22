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СМИ: Ибрагимович завершит карьеру футболиста из-за полученной травмы колена

Спорт
22 апреля, 1:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Футболист "Манчестер Юнайтед" получил травму колена в матче Лиги Европы с "Андерлехтом"
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Златан Ибрагимович после полученной травмы в матче с "Андерлехтом"

Златан Ибрагимович после полученной травмы в матче с "Андерлехтом"

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Травма колена футболиста английского клуба "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича может стать причиной, по которой шведский спортсмен закончит профессиональную карьеру. Об этом сообщает портал Record со ссылкой на источник.

В четверг "Манчестер Юнайтед" дома в дополнительное время одержал победу над бельгийским "Андерлехтом" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и впервые вышел в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 90-й минуте нападающий МЮ Златан Ибрагимович получил травму колена и покинул поле. Шведский футболист после борьбы за верховой мяч неудачно приземлился на правую ногу, колено которой выгнулось в обратную сторону.

Источник отмечает, что восстановление 35-летнего нападающего составит около 9 месяцев, из-за чего он может завершить карьеру. Контракт Ибрагимовича с МЮ завершится по окончании сезона-2016/17.

С лета 2016 года Ибрагимович выступает за "Манчестер Юнайтед". Он сыграл за команду 46 матчей в разных турнирах и забил 28 мячей. В составе МЮ швед стал обладателем Суперкубка Англии и Кубка футбольной лиги.

Момент травмы Ибрагимовича.

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