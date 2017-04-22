СМИ: тренер "Севильи" Сампаоли возглавит сборную Аргентины по футболу в мае

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли в мае возглавит сборную Аргентины по футболу. Об этом сообщает испанское издание AS.
Изданию стало известно, что президент "Севильи" Пепе Кастро в разговоре с Даниэлем Анджелиси (президент аргентинского клуба "Бока Хуниорс") заявил, что Сампаоли покинет команду по окончании сезона и возглавит национальную сборную Аргентины. Отмечается, что Ассоциация футбола Аргентины собирается объявить о назначении после завершения чемпионата Испании, последний тур которого будет сыгран 21 мая.
Соглашение Сампаоли с "Севильей" истекает через год. Согласно контракту, аргентинский специалист может покинуть команду в конце сезона при условии выплаты клубу отступных в размере €1,5 млн.
В чемпионате Испании "Севилья" занимает четвертое место, набрав 65 очков в 33 матчах. В 2015 году Сампаоли привел сборную Чили к победе в Кубке Америки.
Последний главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса был отправлен в отставку 11 апреля. Под руководством Баусы сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью. Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, набрав 22 очка в 14 матчах. Лидирует сборная Бразилии, гарантировавшая себе участие в ЧМ-2018, в ее активе 33 очка после 14 туров.