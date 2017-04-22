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"Бостон" победил "Чикаго" и сократил счет в серии первого раунда плей-офф НБА

Спорт
22 апреля, 4:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
"Бостон" на выезде выиграл третий матч стартовой серии плей-офф со счетом 104:87
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Бостон" выиграл в гостях у "Чикаго" в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сократил отставание в серии.

Встреча завершилась со счетом 104:87 в пользу "Бостона".

Самыми результативными игроками матча стали защитник Дуэйн Уэйд из "Чикаго" и центровой "Бостона" Эл Хорфорд, набравшие по 18 очков.

Счет в серии до четырех побед между "Бостоном" и "Чикаго" стал 1-2.

Четвертая игра между командами пройдет также на домашней арене "Чикаго" в ночь на понедельник.

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