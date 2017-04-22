"Бостон" победил "Чикаго" и сократил счет в серии первого раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Бостон" выиграл в гостях у "Чикаго" в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сократил отставание в серии.

Встреча завершилась со счетом 104:87 в пользу "Бостона".

Самыми результативными игроками матча стали защитник Дуэйн Уэйд из "Чикаго" и центровой "Бостона" Эл Хорфорд, набравшие по 18 очков.

Счет в серии до четырех побед между "Бостоном" и "Чикаго" стал 1-2.

Четвертая игра между командами пройдет также на домашней арене "Чикаго" в ночь на понедельник.