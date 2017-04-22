Сочи подал заявку на проведение ЧМ по шорт-треку в сезоне-2019/20

Мутко: "Лужники" станут украшением страны и лицом российского футболаСпорт 22 апреля, 13:31
Мутко считает успешным выступление сборной РФ на командном ЧМ по фигурному катаниюСпорт 22 апреля, 13:23
Фигурист Илья Авербух стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболуСпорт 22 апреля, 13:21
Доходы главы РЖД Белозерова в 2016 году выросли вдвоеЭкономика и бизнес 22 апреля, 12:59
"Зенит" опроверг информацию о сносе президентской ложи на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 22 апреля, 12:53
СКР: шансы на проведение ЧМ по шорт-треку сезона-2019/20 в Сочи оценивать пока раноСпорт 22 апреля, 12:49
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме двух программСпорт 22 апреля, 12:42
Российские фигуристы стали вторыми на командном чемпионате мираСпорт 22 апреля, 12:42
Игрок НХЛ Кейн согласился сыграть за сборную США на чемпионате мираСпорт 22 апреля, 12:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский Сочи подал заявку на проведение чемпионата мира по шорт-треку в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Помимо российского города, на право принять турнир претендуют южнокорейский Сеул и американский Солт-Лейк-Сити. Предварительные даты турнира - 13-15 марта 2020 года.
Ранее в России уже проходил чемпионат мира по шорт-треку - в 2015 году мировое первенство принимала Москва.
Также в опубликованном ISU списке имеются заявки Челябинска на проведение чемпионата мира по конькобежному спорту на спринтерских дистанциях в 2020 году (29 февраля - 1 марта), наряду с Челябинском на право принять турнир претендуют Берлин и норвежский Хамар. Кроме того, подмосковная Коломна в 2020 году может принять чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (13-16 февраля), также на право принять этот турнир претендуют Минск, Хамар, Солт-Лейк-Сити и голландский Херенвен.
В декабре 2016 года Россия лишилась финала Кубка мира - 2017 по конькобежному спорту, турнир был перенесен из Челябинска в норвежский Ставангер. ISU выполнил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), которые были опубликованы после выхода второй части доклада Ричарда Макларена о допинге на Олимпиаде в Сочи.