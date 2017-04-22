Сочи подал заявку на проведение ЧМ по шорт-треку в сезоне-2019/20

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский Сочи подал заявку на проведение чемпионата мира по шорт-треку в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Помимо российского города, на право принять турнир претендуют южнокорейский Сеул и американский Солт-Лейк-Сити. Предварительные даты турнира - 13-15 марта 2020 года.

Ранее в России уже проходил чемпионат мира по шорт-треку - в 2015 году мировое первенство принимала Москва.

Также в опубликованном ISU списке имеются заявки Челябинска на проведение чемпионата мира по конькобежному спорту на спринтерских дистанциях в 2020 году (29 февраля - 1 марта), наряду с Челябинском на право принять турнир претендуют Берлин и норвежский Хамар. Кроме того, подмосковная Коломна в 2020 году может принять чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (13-16 февраля), также на право принять этот турнир претендуют Минск, Хамар, Солт-Лейк-Сити и голландский Херенвен.

В декабре 2016 года Россия лишилась финала Кубка мира - 2017 по конькобежному спорту, турнир был перенесен из Челябинска в норвежский Ставангер. ISU выполнил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), которые были опубликованы после выхода второй части доклада Ричарда Макларена о допинге на Олимпиаде в Сочи.