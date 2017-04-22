"Зенит" опроверг информацию о сносе президентской ложи на стадионе "Санкт-Петербург"

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" опроверг информацию о сносе президентской ложи и 36 вип- лож, расположенных на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена"). Об этом клуб сообщил на своей странице в социальной сети Instagram ("Инстаграм")
Ранее санкт-петербургское издание "Фонтанка" опубликовало информацию о масштабном сносе объектов на стадионе. В частности, по информации издания, под снос должны были попасть президентская ложа, 36 вип-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд. Как сообщалось, оплачивать перестройку должен был "Газпром", а выполнять работы - основной подрядчик "Метрострой".
"Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет "Метростроя". Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 вип-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами", - говорится в сообщении "Зенита".
В субботу новый стадион "Санкт-Петербург" примет первый официальный матч - "Зенит" в рамках 24-го тура чемпионата страны сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга.
Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет «Метростроя». Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами. Фото 1 и 2 — президентская ложа, 3 — стандартная.