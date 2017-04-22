Авербух: фигуристка Медведева не робот, за хорошими результатами стоит огромный труд

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российская фигуристка Евгения Медведева показывает хорошие результаты на турнирах благодаря огромному труду, она буквально "пашет" на тренировках. Об этом ТАСС рассказал серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, хореограф- постановщик Илья Авербух.
В субботу 17-летняя фигуристка установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ на командном чемпионате мира в Токио. Медведева набрала 241,31 балла, тем самым обновив свое же достижение, установленное в конце марта на чемпионате мира - 2017 в Финляндии (233,41 балла)
"Медведева не робот, несмотря на все рекорды. Эти цифры в фигурном катании не так важны, это все больше для прессы, в данной ситуации важно побеждать и показывать хороший результат, что Женя и делает. Надо воспринимать эти победы как огромный труд, она "пашет" на тренировках", - сказал Авербух.
"У нее очень успешный сезон, она набрала хорошую форму, психологически находится на подъеме. Текущий старт очень хорош в качестве подготовки к олимпийскому сезону, поэтому его нужно рассматривать именно с этой точки зрения", - добавил он.
Помимо этого, Медведева обновила свой мировой рекорд в произвольной программе, набрав 160,46 балла.