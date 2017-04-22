Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авербух: фигуристка Медведева не робот, за хорошими результатами стоит огромный труд

Спорт
22 апреля, 13:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В субботу 17-летняя фигуристка установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ на командном чемпионате мира в Токио
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российская фигуристка Евгения Медведева показывает хорошие результаты на турнирах благодаря огромному труду, она буквально "пашет" на тренировках. Об этом ТАСС рассказал серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, хореограф- постановщик Илья Авербух.

В субботу 17-летняя фигуристка установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ на командном чемпионате мира в Токио. Медведева набрала 241,31 балла, тем самым обновив свое же достижение, установленное в конце марта на чемпионате мира - 2017 в Финляндии (233,41 балла)

Смотрите также
Евгения Медведева
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме двух программ

"Медведева не робот, несмотря на все рекорды. Эти цифры в фигурном катании не так важны, это все больше для прессы, в данной ситуации важно побеждать и показывать хороший результат, что Женя и делает. Надо воспринимать эти победы как огромный труд, она "пашет" на тренировках", - сказал Авербух.

"У нее очень успешный сезон, она набрала хорошую форму, психологически находится на подъеме. Текущий старт очень хорош в качестве подготовки к олимпийскому сезону, поэтому его нужно рассматривать именно с этой точки зрения", - добавил он.

Помимо этого, Медведева обновила свой мировой рекорд в произвольной программе, набрав 160,46 балла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
Источник: главный военный прокурор России Фридинский подал в отставку
4
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
5
Севастополь простился с погибшим в Сирии российским офицером Сергеем Бордовым
6
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама