Гимнаст Белявский не рассчитывал, что станет чемпионом Европы в упражнении на коне

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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский гимнаст Давид Белявский, занявший первое место в упражнениях на коне на проходящем в Румынии чемпионате Европы, признался, что не рассчитывал завоевать золото в этой дисциплине. Об этом он сказал журналистам.
Судьи оценили выступление россиянина в 15,200 балла. Второе место занял венгр Криштиан Берки (14,900), третье - армянин Арутюн Мердинян (14,833).
"Я сегодня не рассчитывал за золото, потому что мне противостоял олимпийский чемпион в этом виде Кристиан Берки, - признался Белявский. - Но он сам подарил мне победу. Несмотря на внешнее спокойствие я сам очень переживал внутри себя - меня всего трясло, но со стороны этого видно не было. Подготовка к этому турниру у меня получилось смазанной - то одно беспокоило, то другое, и я не мог нормально тренироваться".
"Не скажу, что выступление сегодня было идеальным. Еще есть над чем работать", - подытожил гимнаст.
Белявский - серебряный призер ЧЕ-2016 в упражнениях на коне. Он стал пятикратным чемпионом Европы, в его активе есть также серебро и бронза Олимпиады-2016.