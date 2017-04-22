Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гимнаст Белявский не рассчитывал, что станет чемпионом Европы в упражнении на коне

Спорт
22 апреля, 15:49 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Судьи оценили выступление россиянина в 15,200 балла
Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский спортсмен Давид Белявский

Российский спортсмен Давид Белявский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский гимнаст Давид Белявский, занявший первое место в упражнениях на коне на проходящем в Румынии чемпионате Европы, признался, что не рассчитывал завоевать золото в этой дисциплине. Об этом он сказал журналистам.

Смотрите также
Давид Белявский
Российский гимнаст Белявский выиграл золото ЧЕ в упражнениях на коне

Судьи оценили выступление россиянина в 15,200 балла. Второе место занял венгр Криштиан Берки (14,900), третье - армянин Арутюн Мердинян (14,833).

"Я сегодня не рассчитывал за золото, потому что мне противостоял олимпийский чемпион в этом виде Кристиан Берки, - признался Белявский. - Но он сам подарил мне победу. Несмотря на внешнее спокойствие я сам очень переживал внутри себя - меня всего трясло, но со стороны этого видно не было. Подготовка к этому турниру у меня получилось смазанной - то одно беспокоило, то другое, и я не мог нормально тренироваться".

"Не скажу, что выступление сегодня было идеальным. Еще есть над чем работать", - подытожил гимнаст.

Белявский - серебряный призер ЧЕ-2016 в упражнениях на коне. Он стал пятикратным чемпионом Европы, в его активе есть также серебро и бронза Олимпиады-2016.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин не готовит предложений по обложению НДФЛ доходов от депозитов
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
4
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
5
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
В Петербурге вторую неделю продолжается снегопад
Темы дня
Загрузка...
Реклама