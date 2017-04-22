Гимнаст Белявский не рассчитывал, что станет чемпионом Европы в упражнении на коне

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский гимнаст Давид Белявский, занявший первое место в упражнениях на коне на проходящем в Румынии чемпионате Европы, признался, что не рассчитывал завоевать золото в этой дисциплине. Об этом он сказал журналистам.

Судьи оценили выступление россиянина в 15,200 балла. Второе место занял венгр Криштиан Берки (14,900), третье - армянин Арутюн Мердинян (14,833).

"Я сегодня не рассчитывал за золото, потому что мне противостоял олимпийский чемпион в этом виде Кристиан Берки, - признался Белявский. - Но он сам подарил мне победу. Несмотря на внешнее спокойствие я сам очень переживал внутри себя - меня всего трясло, но со стороны этого видно не было. Подготовка к этому турниру у меня получилось смазанной - то одно беспокоило, то другое, и я не мог нормально тренироваться".

"Не скажу, что выступление сегодня было идеальным. Еще есть над чем работать", - подытожил гимнаст.

Белявский - серебряный призер ЧЕ-2016 в упражнениях на коне. Он стал пятикратным чемпионом Европы, в его активе есть также серебро и бронза Олимпиады-2016.