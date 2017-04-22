Российская гимнастка Еремина заняла второе место на ЧЕ в упражнениях на брусьях

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Елена Еремина заняла второе место в упражнениях на брусьях на проходящем в Румынии чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Судьи оценили ее выступление в 14,300 балла.

Чемпионкой Европы стала бельгийка Нина Дерваэль (14,633), третье место поделили немка Элизабет Зейтц и британка Элисса Дауни (14,133).

Елена Еремина - дебютантка сборной России, для которой чемпионат Европы 2017 года стал первым взрослым турниром в карьере. В финале личного многоборья Еремина заняла четвертое место. В ее активе - две золотые награды юниорского ЧЕ-2016 в личном и командном многоборье, а также бронза в упражнениях на бревне.