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Веснина обыграла ван Уйтванк в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации

Спорт
22 апреля, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки
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Российская теннисистка Елена Веснина

Российская теннисистка Елена Веснина

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Елена Веснина победила Алисон ван Уйтванк в первом матче в рамках противостояния между сборными России и Бельгии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Счет противостояния стал 1-0 в пользу российской сборной, победителем считается команда, первая набравшая три очка.

Позднее в субботу во втором матче сыграют Светлана Кузнецова и Элиза Мертенс.

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