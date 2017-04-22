Веснина обыграла ван Уйтванк в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Елена Веснина победила Алисон ван Уйтванк в первом матче в рамках противостояния между сборными России и Бельгии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Счет противостояния стал 1-0 в пользу российской сборной, победителем считается команда, первая набравшая три очка.

Позднее в субботу во втором матче сыграют Светлана Кузнецова и Элиза Мертенс.