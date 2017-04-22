Тренер гимнасток РФ Гребенкин доволен выступлением спортсменок в личном многоборье на ЧЕ

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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские гимнастки Елена Еремина и Наталья Капитонова достойно выступил в личном многоборье на чемпионате Европы в Румынии. Как сообщил журналистам старший тренер женской сборной России Евгений Гребенкин, он доволен выступлением своих спортсменок в этом виде соревновательной программы.
Еремина и Капитонова являются дебютантками взрослых соревнований и в финале личного многоборья заняли четвертое и девятое места соответственно.
"Результатами выступления своих девчонок в многоборье я доволен, - признался Гребенкин. - Та же Еремина в первый раз вышла на старт таких серьезных соревнований. Считаю, этот чемпионат она уже прошла достойно, показала новые программы на трех снарядах. На бревне соскок новый, сложный, поэтому и ошиблась".
"Конечно, Лена могла занять и третье место, но сложилось по-другому. Я за нее очень рад. Капитонову я хочу поблагодарить лишь только потому, что она у нас заболела перед отъездом и фактически неделю не тренировалась. Она здесь выступала, можно сказать, на морально-волевых, попав в первую десятку в многоборье", - отметил тренер.
Чемпионат Европы завершится 23 апреля.