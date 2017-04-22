Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер гимнасток РФ Гребенкин доволен выступлением спортсменок в личном многоборье на ЧЕ

Спорт
22 апреля, 17:41 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА /Спец.корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Еремина и Капитонова являются дебютантками взрослых соревнований и в финале личного многоборья заняли четвертое и девятое места соответственно
Поделиться
Материал из 1 страницы

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские гимнастки Елена Еремина и Наталья Капитонова достойно выступил в личном многоборье на чемпионате Европы в Румынии. Как сообщил журналистам старший тренер женской сборной России Евгений Гребенкин, он доволен выступлением своих спортсменок в этом виде соревновательной программы.

Еремина и Капитонова являются дебютантками взрослых соревнований и в финале личного многоборья заняли четвертое и девятое места соответственно.

"Результатами выступления своих девчонок в многоборье я доволен, - признался Гребенкин. - Та же Еремина в первый раз вышла на старт таких серьезных соревнований. Считаю, этот чемпионат она уже прошла достойно, показала новые программы на трех снарядах. На бревне соскок новый, сложный, поэтому и ошиблась".

"Конечно, Лена могла занять и третье место, но сложилось по-другому. Я за нее очень рад. Капитонову я хочу поблагодарить лишь только потому, что она у нас заболела перед отъездом и фактически неделю не тренировалась. Она здесь выступала, можно сказать, на морально-волевых, попав в первую десятку в многоборье", - отметил тренер.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
Минфин не готовит предложений по обложению НДФЛ доходов от депозитов
4
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
5
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
6
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
7
Атмосферное давление в Москве резко упало до рекордно низких значений
Темы дня
Загрузка...
Реклама