Шарапова в первом матче после дисквалификации сыграет с Винчи

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова в первом матче после отбытия дисквалификации сыграет с итальянкой Робертой Винчи. Жеребьевка турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте прошла в субботу.
Организаторы турнира предоставили россиянке wild card (специальное приглашение).
В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнирах в Мадриде и Риме.