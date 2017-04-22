ХК "Красная Армия" во второй раз стал обладателем Кубка Харламова

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Красная Армия" из Москвы одержала победу над нижнекамским "Реактором" со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и стала обладателем Кубка Харламова. Встреча прошла в Москве.

У армейцев заброшенными шайбами отметились Павел Подлубошнов (15-я минута) и Иван Силаев (56). В составе нижнекамцев отличился Булаи Набиуллин (45) .

Счет в финальной серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Красной Армии".

"Красная Армия" второй раз в истории стала обладателем Кубка Харламова. Ранее победителями становились ярославский "Локо" (2016 год), нижегородская "Чайка (2015), московский МХК "Спартак" (2014), "Омские Ястребы" (2012, 2013), "Красная Армия" (2011) и магнитогорская команда "Стальные Лисы" (2010).