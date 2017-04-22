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Доброхвалов: КХЛ совместно с китайской федерацией работает над популяризацией хоккея

Спорт
22 апреля, 20:07 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк
Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям рассказал, что в Китае есть серьезные планы по созданию молодежной команды "Куньлуня"
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СОЧИ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) проводит большую и планомерную работу в Китае по популяризации вида спорта в целом и по продвижению клуба "Куньлунь Ред Стар". Об этом ТАСС заявил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

"Проводится большая и планомерная работа и клубом, и лигой. Показатели первого сезона могли быть лучше, но все мы понимаем, что хоккей - это вид спорта, который в Китае еще развивается и мало известен болельщику. Поэтому мы работаем совместно с Федерацией хоккея Китая, как над продвижением и популяризацией хоккея вообще как вида спорта, особенно в преддверии зимней Олимпиады в Пекине, так и над популяризацией хоккейного клуба "Куньлунь", - сказал Доброхвалов.

"В Китае сейчас хоккей активно развивается, в том числе есть серьезные планы по созданию молодежной команды "Куньлуня", и они, возможно со следующего сезона, примут участие в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Детский хоккей, в отличие от профессионального, в Китае довольно развит, там много детских команд. И я думаю, что образовать детскую школу и команду на базе китайского хоккейного клуба будет не сложно", - добавил он.

"Куньлунь" дебютировал в чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17, в результате дойдя до первого раунда плей- офф. В соответствии с принятой программой молодежная сборная страны (игроки не старше 20 лет) будет выступать в МХЛ, а юношеская (игроки до 18 лет) - в североамериканской молодежной лиге. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко не исключил, что количество китайских клубов в КХЛ может увеличиться.

Пекин в 2022 году примет зимние Олимпийские игры. В хоккейном турнире без предварительного отбора примет участие сборная Китая.

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