Россиянка Дина Аверина выиграла этап Кубка мира в многоборье по художественной гимнастике

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина стала победительницей второго этапа Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье в Ташкенте.

По сумме всех упражнений спортсменка набрала 71,700 балла. Второй стала еще одна россиянка Арина Аверина (70,900), третьей - Катрин Тасева из Болгарии (67,750).

В групповых упражнениях в многоборье победу одержала команда России (36,250), вторыми стали представительницы Болгарии (35,050), третьими - белоруски (32,500).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье, спортсменки разыграют медали в отдельных упражнениях.