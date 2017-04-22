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Морозов: в МХЛ в следующем сезоне может появиться несколько новых команд

Спорт
22 апреля, 20:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Также управляющий директор турнира сообщил, что во время зимней Олимпиады 2018 года проведение турнира приостанавливаться не будет
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Алексей Морозов

Алексей Морозов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) может появиться несколько новых команд в сезоне-2017/18, а также будут внесены некоторые изменения в регламент проведения турнира. Об этом журналистам сообщил управляющий директор турнира Алексей Морозов.

В первом сезоне в турнире выступали 22 команды, а в сезоне-2016/17 - уже 31. Из них 29 представляли Россию, один клуб был из Казахстана ("Снежные Барсы") и один из Латвии ("Рига").

"Уже идет работа к следующему сезону. К 30 апреля должны собрать все финансовые гарантии от клубов, что они будут участвовать. Могут появиться несколько новых команд в МХЛ, но давайте дождемся 1 мая, и мы сможем объявить, кто к нам добавится. Будут некоторые изменения внесены в регламент, а по календарю пока не решили, потому что до конца неизвестно, сколько в итоге будет команд в следующем сезоне", - сказал Морозов.

Также он сообщил, что во время зимней Олимпиады 2018 года проведение турнира приостанавливаться не будет. "В отношении молодежного хоккея не было никаких директив, поэтому будем играть во время паузы на Олимпиаду", - отмети управляющий директор МХЛ.

В субботу завершился плей-офф МХЛ. Московский клуб "Красная Армия" обыграл в четвертом матче финальной серии нижнекамский "Реактор" со счетом 2:1 и выиграл Кубок Харламова, победив в серии со счетом 4-0.

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