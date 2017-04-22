Денисов считает, что ему снова нужно доказывать свою состоятельность как дзюдоисту

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ВАРШАВА, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский дзюдоист Кирилл Денисов, участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года Рио-де-Жанейро, считает, что ему необходимо снова доказывать свою состоятельность как спортсмену. Об этом Денисов заявил ТАСС на чемпионате Европы в Варшаве, где выступил в новой для себя весовой категории до 100 кг и завоевал бронзовую медаль.
Денисов в схватке за выход в финал уступил серебряному призеру Олимпиады в Рио-де-Жанейро азербайджанцу Эльмару Гасымову. Во встрече за бронзу россиянин одержал чистую победу над голландцем Михаэлем Коррелом.
"Это мой четвертый старт в новом весе, и я рад, что удалось в новом качестве добыть медаль такого турнира, - рассказал Денисов. - Хотя сложилось как всегда тяжело, по- другому и не бывает. Я приехал в Варшаву в хорошей форме, был готов, и мне было интересно себя проверить. Жаль, конечно, что проиграл азербайджанцу, но просто надо подобрать к нему ключик".
Денисов намерен остаться в новом весе. "Я перестал гонять вес, и сейчас в новой категории я новичок, мне нужно снова доказывать свою состоятельность как спортсмену - я только 23-й в рейтинге, хотя раньше был в лидерах. Вот поэтому мне было принципиально важно выиграть бронзу у голландца, он идет вторым в рейтинге. Эта медаль для меня хорошая мотивация на дальнейшую работу", - отметил дзюдоист.
Спортсмен по-прежнему испытывает досаду за проигрыш на Играх в Рио-де-Жанейро. "Многие говорят, что тогда на Играх у меня не сложилось из-за сгонки веса, но это не так: я тактически тогда ошибся - недооценил соперника, начал готовиться к следующей схватке, хотел быстрее пройти в следующий круг, и опыт меня подвел. Досадно, что все это произошло, но сейчас я понимаю, чего хочу от дзюдо, я научился наслаждаться им, и делаю это на каждых соревнованиях. Мне хочется добиться новых результатов в новой категории, хотя я и не загадываю на весь олимпийский цикл", - рассказал он.
Сборная России лидирует в общекомандном зачете по завершении личных соревнований на чемпионате Европы, завоевав два золота, три серебра и четыре бронзы. Соревнования завершатся в воскресенье командным турниром.