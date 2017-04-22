Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Фиорентина" и "Интер" забили друг другу девять мячей в матче чемпионата Италии

Спорт
22 апреля, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу флорентийского клуба
Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Фиорентины"

Футболисты "Фиорентины"

© EPA/MAURIZIO DEGL' INNOCENTI

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Фиорентина" со счетом 5:4 победила "Интер" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей отличились Матиас Весино Фалеро (23-я и 64-я минуты), Давиде Астори (62) и Хоума Бабакар (70, 79). У проигравших голы забили Иван Перишич (28) и Мауро Икарди (34, 88, 90). На 52-й минуте матча пенальти не реализовал форвард хозяев Федерико Бернардески.

"Интер" в турнирной таблице занимает седьмое место, набрав 56 очков, "Фиорентина" с 52 очками идет восьмой.

В следующем туре "Интер" дома сыграет с "Наполи", "Фиорентина" в гостях проведет матч против "Палермо". Обе встречи пройдут 30 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК Армении: убийца российского военного имел психические проблемы
2
Кадыров: журналистам "Новой газеты" ничего не угрожает
3
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
4
В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 36-летней давности
5
Судейство не уровня ФИФА: "Зенит" со скандалом обыграл "Урал" в историческом матче
6
Холодный душ: лидер чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл "Ростову"
7
Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри
Темы дня
Загрузка...
Реклама