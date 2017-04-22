"Фиорентина" и "Интер" забили друг другу девять мячей в матче чемпионата Италии

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Фиорентина" со счетом 5:4 победила "Интер" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей отличились Матиас Весино Фалеро (23-я и 64-я минуты), Давиде Астори (62) и Хоума Бабакар (70, 79). У проигравших голы забили Иван Перишич (28) и Мауро Икарди (34, 88, 90). На 52-й минуте матча пенальти не реализовал форвард хозяев Федерико Бернардески.
"Интер" в турнирной таблице занимает седьмое место, набрав 56 очков, "Фиорентина" с 52 очками идет восьмой.
В следующем туре "Интер" дома сыграет с "Наполи", "Фиорентина" в гостях проведет матч против "Палермо". Обе встречи пройдут 30 апреля.