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Сергей Бобровский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ

Спорт
23 апреля, 2:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Также в тройку претендентов вошли Брэйден Холтби и Кэри Прайс
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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/Paul Vernon

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский вошел в тройку претендентов на "Везина Трофи", приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Также в список номинантов попали канадцы Брэйден Холтби из "Вашингтона" и Кэри Прайс из "Монреаля".

По итогам завершившегося регулярного чемпионата 28-летний Бобровский стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), а также по проценту отраженных бросков (0,931). Холтби одержал больше всех побед в сезоне (42), а также девять раз сыграл "на ноль", у российского голкипера "сухих" матчей семь. Каждый из тройки претендентов уже имеет в активе по одной подобной награде. Бобровский получил ее по итогам сезона-2012/13, Прайс - сезона-2014/15, а Холтби признали лучшим в прошлом году.

Бобровский является воспитанником новокузнецкого "Металлурга", выступал за клуб до окончания сезона-2009/10, после чего подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия", в 2012 году был обменян в "Коламбус". Он является единственным российским вратарем, получавшим приз "Везина Трофи". Бобровский - самый высокооплачиваемый игрок своей команды, в 2015 году с ним был подписан пятилетний контракт на сумму почти $30 млн. В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года, где был признан лучшим вратарем турнира.

На "Везина Трофи" может претендовать вратарь, сыгравший не менее 25 матчей в регулярном чемпионате, лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов лиги. Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе (США).

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