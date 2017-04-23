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"Монреаль" уступил "Рейнджерс" в первом раунде плей-офф НХЛ

Спорт
23 апреля, 5:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Серия завершилась со счетом 4-2, в шестом матче шайбу забросил Алексей Емелин
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Матс Цуккарелло забросил две шайбы

Матс Цуккарелло забросил две шайбы

© AP Photo/Mary Altaffer

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду победил "Монреаль" со счетом 3:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли. "Рейнджерс" выиграли серию со счетом 4-2.

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Матс Цуккарелло (23-я и 34-я минуты) и Дерек Степан (60). У гостей отличился Алексей Емелин (7).

Емелин до этого никогда не забивал в плей-офф НХЛ, защитник провел на льду 16 минут 11 секунд, на его счету один бросок и один силовой прием. Форвард "Монреаля" Александр Радулов сделал результативную передачу, за 21 минуту 11 секунд он также исполнил один силовой прием. Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич за 13 минут и 6 секунд на площадке нанес два броска.

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Восточной конференции, "Рейнджерс" - пятое. В следующем раунде команда из Нью- Йорка встретится с победителем противостояния "Бостона" и "Оттавы".

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