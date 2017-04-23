СМИ: Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук хочет выступать за один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне. Об этом сообщает телеканал Sportsnet.
Журналист Эллиот Фридман отметил, что среди клубов североамериканской лиги будет большой интерес к 34-летнему форварду в межсезонье.
Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2004 год, а также с 2005 по 2013-й, за это время он набрал 816 (417 голов + 399 передач) очков в 816 матчах. Права на хоккеиста в лиге принадлежат клубу "Нью-Джерси", с которым он в 2010 году подписал 15-летний контракт.
"Он может вернуться в "Нью-Джерси" и без проблем продолжить выступления за клуб, он также сможет выступать за любую другую команду, но для этого нужно получить одобрение остальных клубов НХЛ", - сказал Фридман.
В прошедшем сезоне Ковальчук стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в 60 матчах чемпионата он набрал 78 (32 + 46) очков.