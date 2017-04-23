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Бой за титул чемпиона мира по версии WBO между Паркером и Хьюи Фьюри отменен

Спорт
23 апреля, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Поединок был запланирован на 6 мая и должен был состояться в Новой Зеландии
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) между новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Хьюи Фьюри отменен. Об этом сообщил президент WBO Пако Валькарсель, чьи слова приводит портал Boxing Scene.

Бой был запланирован на 6 мая и должен был состояться в Новой Зеландии. Паркер должен был проводить обязательную защиту титула.

Точная причина отмены боя не сообщается. "По состоянию на сегодняшний день боя за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе в Новой Зеландии не будет, - сказал Валькарсель. - Похоже на то, что проблема заключается в команде Фьюри".

Оба боксера не знают поражений на профессиональном ринге. Паркер одержал 22 победы (18 нокаутом), в активе Фьюри, который является двоюродным братом чемпиона мира Тайсона Фьюри, 20 побед (10 нокаутом).

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