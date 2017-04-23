"Спартак-2" обыграл "Нефтехимик" в матче первенства ФНЛ

Гамба поблагодарил российских дзюдоистов за качество борьбы на чемпионате Европы в ВаршавеСпорт 23 апреля, 14:55
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборахМеждународная панорама 23 апреля, 14:52
Кенийская бегунья Кейтани выиграла Лондонский марафон со вторым результатом в историиСпорт 23 апреля, 14:48
В Крыму выпал снегОбщество 23 апреля, 14:28
Российский гимнаст Далалоян победил в опорном прыжке на чемпионате ЕвропыСпорт 23 апреля, 14:11
"Оренбург" обыграл "Томь" в матче чемпионата РоссииСпорт 23 апреля, 13:53
Ле Пен проголосовала на президентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 13:27
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в ДонбассеМеждународная панорама 23 апреля, 13:22
На востоке Франции людей эвакуировали с избирательного участка из-за подозрительной машиныМеждународная панорама 23 апреля, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 1:0 в гостевом матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Мяч на 76-й минуте забил Денис Давыдов. На 30-й минуте с поля был удален защитник хозяев Никита Сурков.
В турнирной таблице "Спартак-2" занимает третье место, набрав 52 очка, "Нефтехимик" с 26 очками идет на последней, 20-й позиции.
В следующем туре "Спартак-2" в гостях сыграет с "Тосно", "Нефтехимик" также на выезде проведет матч против ярославского "Шинника". Обе встречи пройдут 29 апреля.