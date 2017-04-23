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"Спартак-2" обыграл "Нефтехимик" в матче первенства ФНЛ

Спорт
23 апреля, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Мяч на 76-й минуте забил Денис Давыдов
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 1:0 в гостевом матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Мяч на 76-й минуте забил Денис Давыдов. На 30-й минуте с поля был удален защитник хозяев Никита Сурков.

В турнирной таблице "Спартак-2" занимает третье место, набрав 52 очка, "Нефтехимик" с 26 очками идет на последней, 20-й позиции.

В следующем туре "Спартак-2" в гостях сыграет с "Тосно", "Нефтехимик" также на выезде проведет матч против ярославского "Шинника". Обе встречи пройдут 29 апреля.

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