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"Крылья Советов" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России

Спорт
23 апреля, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 0:0
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Болельщики "Крыльев Советов"

Болельщики "Крыльев Советов"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают 14-е место, набрав 21 очко. Самарцы за шесть туров до конца чемпионата на шесть очков отстают от идущего 12-м махачкалинский "Анжи" и на три балла опережают тульский "Арсенал", который занимает 15-ю строчку. "Рубин" с 29 очками идет 11-м.

В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Арсеналом", "Рубин" на своем поле примет грозненский "Терек". Обе встречи пройдут 26 апреля.

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