"Крылья Советов" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают 14-е место, набрав 21 очко. Самарцы за шесть туров до конца чемпионата на шесть очков отстают от идущего 12-м махачкалинский "Анжи" и на три балла опережают тульский "Арсенал", который занимает 15-ю строчку. "Рубин" с 29 очками идет 11-м.
В следующем туре "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Арсеналом", "Рубин" на своем поле примет грозненский "Терек". Обе встречи пройдут 26 апреля.