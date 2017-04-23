Второй тестовый матч перед Кубком конфедераций прошел на стадионе "Фишт" в Сочи

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Второй тестовый матч перед Кубком конфедераций по футболу, который пройдет летом в России, состоялся на сочинском стадионе "Фишт".

В матче 24-го тура зоны "Юг" первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) встретились клубы "Сочи" и "Ротор-Волгоград". Матч завершился вничью со счетом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Николай Гиоргобиани (5-я минута) и Марат Сафин (50, 63). У гостей отличились Илья Ионов (36), Сергей Сечин (60, с пенальти) и Евгений Стуканов (65).

Первый официальный футбольный матч на стадионе "Фишт", который был построен к зимним Олимпийским играм 2014 года и затем реконструирован, состоялся 29 марта между сборными России и Бельгии. Та встреча также завершилась вничью - 3:3. Кроме того, стадион примет финальный матч Кубка России нынешнего сезона, который пройдет 2 мая. В нем встретятся московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня - Мексики и Новой Зеландии, 25 июня сбораня Германии сыграет с командой Камеруна. Также на стадионе "Фишт" 29 июня пройдет один из полуфиналов турнира.