Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол Панченко помог "Динамо" победить "Мордовию" в матче ФНЛ

Спорт
23 апреля, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:1
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло саранскую "Мордовию" со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе хозяев мячи забил Кирилл Панченко (13-я минута) и Фатос Бечирай (51). У гостей отличился Евгений Осипов (40).

Панченко с 23 мячами в 29 играх вышел на единоличное первое место в таблице бомбардиров турнира. Второе место с 22 голами занимает футболист "Тюмени" Хасан Мамтов, который в воскресенье забил три мяча с пенальти в победном матче с воронежским "Факелом" (3:1).

"Динамо" по итогам прошлого тура обеспечило себе выход в элитный дивизион чемпионата страны, клуб с 75 очками лидирует в турнирной таблице. "Мордовия" с 33 очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 29 апреля на выезде сыграет с краснодарской "Кубанью", "Мордовия" в тот же день дома встретится с калининградской "Балтикой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе
2
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
3
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
4
Глава МНБ: у США нет систем, способных полностью защитить от ядерного удара РФ
5
В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложки
6
SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама
7
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
Темы дня
Загрузка...
Реклама