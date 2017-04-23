Гол Панченко помог "Динамо" победить "Мордовию" в матче ФНЛ

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло саранскую "Мордовию" со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе хозяев мячи забил Кирилл Панченко (13-я минута) и Фатос Бечирай (51). У гостей отличился Евгений Осипов (40).
Панченко с 23 мячами в 29 играх вышел на единоличное первое место в таблице бомбардиров турнира. Второе место с 22 голами занимает футболист "Тюмени" Хасан Мамтов, который в воскресенье забил три мяча с пенальти в победном матче с воронежским "Факелом" (3:1).
"Динамо" по итогам прошлого тура обеспечило себе выход в элитный дивизион чемпионата страны, клуб с 75 очками лидирует в турнирной таблице. "Мордовия" с 33 очками располагается на 17-й строчке.
В следующем туре "Динамо" 29 апреля на выезде сыграет с краснодарской "Кубанью", "Мордовия" в тот же день дома встретится с калининградской "Балтикой".