ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены Уильямс

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) проводит расследование относительно высказываний капитана сборной Румынии по теннису Илие Настасе в отношении беременности второй "ракетки" мира американки Серены Уильямс. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел в пятницу на пресс-конференции перед матчем Кубка Федерации между сборными Румынии и Великобритании. 70-летний Настасе позволил себе высказывания относительно цвета кожи будущего ребенка Уильямс.

В ITF также рассмотрят эпизод с оскорблением Настасе британской теннисистки Йоханны Конты и официальных лиц во время субботнего матча Кубка Федерации. В результат румын был удален с игры и лишен аккредитации.