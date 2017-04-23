Биатлонист Цветков рассчитывал пробежать быстрее на Лондонском марафоне

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете россиянин Максим Цветков рассчитывал, что покажет более быстрое время в рамках традиционного Лондонского марафона. Об этом спортсмен заявил на своей официальной странице в Instagram.

Ребята, я прошёл, эмоции не передать словами) Время 3.52, думал быстрей получится, рассчитывал на 3.15, но мышцы сказали "не сегодня" Вечером в прямом эфире расскажу подробней в 22.00 по Мск #лондон #марафон #ЛОНДОНСКИЙМАРАФОН #whyirun Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) Апр 23 2017 в 8:46 PDT

Забег прошел 23 апреля по улицам Лондона. Спортсмен пробежал дистанцию 42 км 195 метров за 3 часа 52 минуты 39 секунд.

"Ребята, я прошел, эмоции не передать словами. Время 3.52, думал быстрее получится, рассчитывал на 3.15, но мышцы сказали "не сегодня", - написал Цветков.

Лондонский марафон проводится с 1981 года и является одним из самых престижных и массовых забегов в мире.