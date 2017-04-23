Сборная России не смогла пробиться в Мировую группу Кубка Федерации, уступив бельгийкам

Мыскина: теннисистки РФ сделали все возможное в матче Кубка Федерации с бельгийкамиСпорт 23 апреля, 22:37
Мыскина: разговоров о возвращении Шараповой в сборную России по теннису пока не велосьСпорт 23 апреля, 22:33
Свечников: юниорская сборная России по хоккею постарается выиграть золото ЧМ-2018Спорт 23 апреля, 22:27
Ле Пен назвала свой результат на выборах "первым шагом французов к Елисейскому дворцу"Международная панорама 23 апреля, 22:15
Кафельников заявил, что недоволен выступлением сборной России в Кубке ФедерацииСпорт 23 апреля, 22:11
Макрон намерен создать широкую коалицию для парламентских выборовМеждународная панорама 23 апреля, 21:40
Эйро, Казнёв, Фийон и Амон призвали французов голосовать за МакронаМеждународная панорама 23 апреля, 21:32
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в ДонбассеМеждународная панорама 23 апреля, 21:31
Шесть тысяч человек посетило второй тестовый матч на сочинском стадионе "Фишт"Спорт 23 апреля, 21:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дарья Касаткина и Елена Веснина проиграли дуэту Элиза Мертенс/Ан-Софи Местах в пятой встрече матча между сборными России и Бельгии в плей- офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который завершился в Москве.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:7 (2:7).
Счет в матче до трех побед стал 3-2 в пользу представительниц Бельгии. Россиянки не смогли пробиться в Мировую группу, которую покинули в прошлом сезоне впервые с 1998 года. Теперь российская команда будет играть во второй Мировой группе.
Кубок Федерации разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд. Чаще других трофеем владела сборная США (17 раз), 10 титулов у команды Чехословакии/Чехии, которая выигрывала Кубок Федерации три последних сезона. Российская сборная выигрывала турнир четырежды (2004, 2005, 2007, 2008).