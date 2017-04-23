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Свечников: юниорская сборная России по хоккею постарается выиграть золото ЧМ-2018

Спорт
23 апреля, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
По словам игрока российской команды, он сыграл на ЧМ-2017 не в свою силу
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Андрей Свечников

Андрей Свечников

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) постарается выиграть чемпионат мира в следующем году. Об этом сказал форвард команды Андрей Свечников, слова которого приводит пресс- служба Федерации хоккея России (ФХР).

В воскресенье сборная России обыграла команду Швеции (3:0) и выиграла бронзу чемпионата мира.

"Бронза, конечно, не золото, но медаль есть медаль. Хорошо, что сегодня выиграли и на мажорной ноте закончили турнир. Если после первой нашей шайбы еще сохранялась какая- то интрига, то когда забросили вторую, стало легче, действовали спокойно и уверенно", - сказал Свечников.

"По своей игре могу сказать, что сыграл не в свою силу, где-то нога подвела, которая болела, многое не получалось, но буду работать дальше. Будем готовиться и постараемся взять золото в следующем году", - заключил форвард.

В финале турнира встречаются сборные Финляндии и США.

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