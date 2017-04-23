"Реал" в меньшинстве проиграл "Барселоне" в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 2:3 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев мячи забили Карлос Каземиро (28-я минута) и Хамес Родригес (85). У гостей отличились Лионель Месси (33, 90) и Иван Ракитич (73). На 77-й минуте с поля был удален защитник "Реала" Серхио Рамос, получивший прямую красную карточку.

"Барселона" набрала 75 очков в 33 матчах и обошла "Реал" в турнирной таблице чемпионата. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но "Реал" уступает по дополнительным показателям.

В следующем туре "Реал" 26 апреля на выезде сыграет с "Депортиво", "Барселона" в тот же день примет "Осасуну".

Статистика "класико"

Месси сыграл в 31-м "класико" подряд (всего - 34) и обошел по этому показателю бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса (30), рекорд по этому показателю принадлежит известному в прошлом футболисту "Реала" Пако Хенто (35). Всего 43 "класико" за "Реал" провел защитник Маноло Санчис, у "Барселоны" по этому показателю нет равных Хави (42).

Месси забил 23 гола в 34 матчах и остался лучшим бомбардиром "класико" в составах обеих команд. Роналду в 27 матчах отличился 16 раз, а больше других в составе "Реала" ворота "Барселоны" поражал Альфредо ди Стефано - 18 раз. При этом Месси, оформив дубль в нынешнем матче, побил рекорд ди Стефано по количеству мячей в "класико" в чемпионате Испании. У ди Стефано было 14, у Месси стало 16.

Противостояние "Реала" и "Барселоны" признается главным "класико" в испанском футболе и одним из самых популярных в Европе. В воскресенье команды в различных турнирах встретились в 233-й раз, у "Реала" 93 победы при 91 у "Барселоны".

В чемпионатах Испании команды встречались 174 раза, "Реал" выиграл 72 матча против 69 у "Барселоны". В первом круге в Барселоне команды сыграли вничью (1:1), когда Серхио Рамос на последних секундах спас "Реал" от поражения.