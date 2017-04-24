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Ньюгарден выиграл гонку третьего этапа серии Indycar, Алешин - 10-й

Спорт
24 апреля, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Вторым в гонке финишировал Скотт Диксон из Новой Зеландии, третьим - француз Симон Пажено
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© AP Photo/Eric Risberg

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Американец Джозеф Ньюгарден из команды Penske стал победителем третьего этапа американской гоночной серии Indycar, который прошел в Бирмингеме (штат Алабама).

Вторым в гонке финишировал Скотт Диксон ("Хонда") из Новой Зеландии, третьим - француз Симон Пажено (Penske).

Российский пилот Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал 10-м.

Следующий этап пройдет в Эвондейле (штат Аризона) с 28 по 29 апреля.

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