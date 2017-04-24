Владимир Тарасенко номинирован на джентльменский приз НХЛ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко вошел в тройку претендентов на приз "Леди Бинг Трофи" - трофей, ежегодно присуждаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также номинированы американский форвард "Калгари" Джонни Гудро и финский нападающий "Миннесоты" Микаэль Гранлунд.

25-летний Тарасенко по итогам завершившегося регулярного чемпионата стал лучшим бомбардиром (75 очков) и снайпером (39 голов) своей команды, а также занял четвертое место в списке снайперов лиги. За 82 проведенные игры он набрал 12 штрафных минут.

Тарасенко является воспитанником новосибирского хоккея, выступал за "Сибирь" (2008-2012) и СКА (2012-2013). На драфте новичков НХЛ 2010 года был выбран "Сент-Луисом" под 16-м номером, в 2013 году присоединился к команде. В составе сборной России становился серебряным призером чемпионата мира 2015 года.

"Леди Бинг Трофи" вручается с 1925 года. Рекордные семь раз он присуждался в 1930-е годы нападающему "Нью-Йорк Рейнджерс" Фрэнку Буше. В прошлом году трофей вручили словенцу Анже Копитару из клуба "Лос-Анджелес". Из российских игроков этот приз получали Александр Могильный (2003) и Павел Дацюк, которому "Леди Бинг Трофи" вручали четыре сезона подряд (2006, 2007, 2008, 2009).

Обладатели приза, а также других индивидуальных наград НХЛ будут названы в ночь на 22 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.